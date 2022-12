Osterwiecker auf neuen beruflichen Pfaden unterwegs

Die Coronazeit hat die beruflichen Lebensläufe nicht weniger Menschen verändert. So auch bei Romy und Lars Kohn. Sie haben jetzt in Osterwieck unter einem Dach eine Naturheilpraxis und eine Physiotherapie eröffnet.

Osterwieck - Die Osterwiecker kennen Romy und Lars Kohn vor allem als Fitnesstrainer. 2003 haben sie, aus Berlin kommend, das Fitnessstudio am Ziegeleiweg übernommen und diesem ihre ganz eigene Handschrift gegeben. Mit den heute in der Region bekannten modernen Tanzgruppen zum Beispiel. Schließlich kann der 49-Jährige auf eine Bühnentanz-Ausbildung sowie bis 1995 ein Engagement am Leipziger Opernhaus verweisen.