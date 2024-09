Osterwieck. - Auch am Dienstag war in der Stadt das vernichtende Feuer in der historisch mal als Düngerfabrik errichteten Halle noch Gesprächsthema Nummer eins. Auf der Unglücksstelle herrschte indes gespenstische Stille. Brandgeruch lag immer noch über dem Areal. Von der riesigen Lagerhalle blieben nur Schutt und Asche sowie aufgetürmte, verschmolzene Metallteile übrig. Die Bergungstrupps von Technischem Hilfswerk und einer Baumaschinenfirma hatten noch am Sonntag die größten Gefahren durch einstürzende Gebäudeteile beseitigt.

Der Eigentümer und die verschiedenen Mieter der Halle haben Werte in einem bisher unvorstellbaren Volumen verloren. Dazu gehört auch der Kreisverband Quedlinburg-Halberstadt des Deutschen Roten Kreuzes.

„Das war ein Riesenschock für alle Ehrenamtlichen“, sagte DRK-Kreisbereitschaftsleiter Frank Hachmann gegenüber der Volksstimme. Selbst wenn insgesamt vier Einsatzautos von Rettungsdienst und Katastrophenschutz sowie ein Quad vor den Flammen gerettet werden konnten, ist der Schaden für die rund 15 aktiven Katastrophenschützer und Sanitäter der Bereitschaft Osterwieck enorm – und finanziell noch gar nicht richtig bezifferbar. Hachmann schätzt diesen fürs Erste auf eine hohe fünfstellige Summe.

Er ist den hauptamtlichen DRK-Rettungsdienstlern, die am Sonnabend Dienst in der Osterwiecker Wache hatten, unendlich dankbar, dass sie nach ihrer Alarmierung zur Absicherung des Brandortes schnell reagiert hatten und die Fahrzeuge aus der Garage holten. Denn derzeit einen neuen Wagen zu beschaffen, sei praktisch unmöglich. Auch sechs hochexplosive Sauerstoffflaschen konnten die Rettungsdienstler noch bergen.

DRK-Ausrüstung verbrannt

Doch das Gros der über die Jahre angeschafften, teils hochwertigen Ausrüstungsgegenstände und Materialien ging verloren. Große Zelte, die sich binnen Minuten durch ein integriertes Gebläse aufbauen. Heizgeräte für die Zelte und anderes Inventar. Handfunkgeräte, Notfallrucksäcke, die auch mit Defibrillatoren bestückt waren, Computer für die Dokumentation, hochtechnisierte Übungspuppen. Und Frank Hachmann fügte hinzu, dass die Sanitäter ihre Garage in Eigenleistung so ausgestaltet hatten, dass sie dort auch Einsätze nachbesprechen konnten. Alles sei nun weg.

„Wir waren glücklich und zufrieden mit dem Standort“, unterstrich der Kreisbereitschaftsleiter. Osterwieck habe im DRK-Kreisverband Quedlinburg-Halberstadt nicht nur die personell stärkste Bereitschaft, sondern sei Ausgangspunkt vieler Einsätze der Kreisbereitschaft. Sowohl im Katastrophenschutz als auch bei der Absicherung von Großveranstaltungen, wie im Sommer das Harzfest.

Glück im Unglück: Den Rotkreuzlern konnte noch am Wochenende eine neue Garage vermittelt werden. Am Sonntag, nachdem alles gelöscht war, wurden die Einsatzfahrzeuge vom Brandort ins Gewerbegebiet überführt. Hier hoffen sie, zunächst den Winter über bleiben zu können.

Die schwarze Rauchsäule des Osterwiecker Großfeuers soll am Sonnabend vom Brocken bis Braunschweig gesehen worden sein. Sie hatte sich auch über bewohnte Teile der Stadt gelegt.

Großbrände hatte es in der Einheitsgemeinde in den letzten vier Jahren mehrere gegeben: Hühnerfarm Deersheim, Schweinestall Zilly, Reifenhandel Berßel. „Aber das war der Größte, den ich bisher erlebt habe“, schätzte Stadtwehrleiter Olaf Chrost ein. Erstmals seien wirklich alle 17 Ortsfeuerwehren geholt worden und darüber hinaus noch Wehren aus dem Nordharz und Hornburg, THW sowie private Helfer. 260 Einsatzkräfte insgesamt, davon 105 in der Nachtschicht. Erst am Sonntag um 5.30 Uhr sei das Feuer aus gewesen.

Wohnhaus geschützt

Aufwändig sei die Beschaffung des Löschwassers gewesen. – aus der Mühlenilse und Ilse, Hydranten sowie Wasser aus einem Faltbehälter, der durch Tanker gefüllt wurde. Insgesamt seien knapp fünf Kilometer Schlauchleitungen verlegt worden, so viele wie noch nie. Über 50 Einsatzkräfte seien unter Atemschutz mit Löscharbeiten betraut gewesen. Kompliziert gemacht habe den Einsatz die Enge auf dem Grundstück, so dass Löschfahrzeuge wegen der großen Hitze zeitweise zurückgezogen werden mussten.

Den Wehren gelang es zu verhindern, dass ein in Windrichtung stehendes Wohnhaus von den Flammen erfasst wird. Die Stadt habe zunächst eine Anfrage bekommen, ob sie eine Wohnung in Reserve habe, berichtete Bürgermeister Dirk Heinemann. Doch sie musste letztendlich nicht in Anspruch genommen werden.