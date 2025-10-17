Einkaufen im Harz Parkhaus der Rathauspassagen Halberstadt: Was die aktuelle Modernisierung für die Nutzer bedeutet
Moderner und kundenfreundlicher soll es werden, das Parken in den Rathauspassagen Halberstadt. Im zugehörigen Parkhaus sind Techniker aktuell mit Umbauarbeiten beschäftigt. Was sich alles ändern wird.
17.10.2025, 14:30
Halberstadt. - Das blaue Schild „Wir bauen für Sie um“ zeigt an: Hier passiert was. Die Zufahrt in das Parkhaus der Rathauspassagen Halberstadt ist aktuell Arbeitsplatz für Techniker, die im Auftrag der Firma Contipark neue Säulen und Kameras installieren.