Moderner und kundenfreundlicher soll es werden, das Parken in den Rathauspassagen Halberstadt. Im zugehörigen Parkhaus sind Techniker aktuell mit Umbauarbeiten beschäftigt. Was sich alles ändern wird.

Parkhaus der Rathauspassagen Halberstadt: Was die aktuelle Modernisierung für die Nutzer bedeutet

Techniker Olaf Zimmermann von der Firma Scheidt&Bachmann (unten) und Contipark-Regionalleiter Sven Thomsen bei Arbeiten an der Zufahrt im Parkhaus der Rathauspassagen Halberstadt.

Halberstadt. - Das blaue Schild „Wir bauen für Sie um“ zeigt an: Hier passiert was. Die Zufahrt in das Parkhaus der Rathauspassagen Halberstadt ist aktuell Arbeitsplatz für Techniker, die im Auftrag der Firma Contipark neue Säulen und Kameras installieren.