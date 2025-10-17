Der Haushalt des Landkreises befindet sich in Schieflage. Eine Verbesserung ist in den nächsten Jahren nicht absehbar. Das hat Folgen für Straßen und Verwaltung.

Der Landkreis Jerichower Land wird in den nächsten Jahren weiter Minus machen.

Burg - Der Landkreis Jerichower Land rechnet für die kommenden drei Jahre mit noch mehr Verlusten. Im vergangenen Jahr machte der Kreis bereits ein Minus von 9,35 Millionen Euro. Ein Ende der Fahnenstange ist dabei noch lange nicht in Sicht - im Gegenteil, das Loch in der Kreiskasse wird in den nächsten Jahren noch größer werden.