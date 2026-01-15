weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Wohnen im Harz: Pläne für Keimzelle des „neuen wohnen“ in Halberstadt

Wohnen im Harz Pläne für Keimzelle des „neuen wohnen“ in Halberstadt

Häuser in Großplattenbauweise zukunftsfähig zu machen, ist für die Halberstädter Wohnungsgesellschaft HaWoGe keine neue Aufgabe. Ein Plattenbau stellt jedoch eine besondere Herausforderung dar.

Von Sabine Scholz 15.01.2026, 15:45
Die Heinrich-Julius-Straße 5 in Halberstadt steht vor der Sanierung.
Die Heinrich-Julius-Straße 5 in Halberstadt steht vor der Sanierung. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Mit der Sanierung von Plattenbauten hat die Halberstädter Wohnungsgesellschaft HaWoGe schon reichlich Erfahrung gesammelt, manche Häuser haben dabei komplett ihr Aussehen verändert. Das wird in der Heinrich-Julius-Straße in Halberstadt nicht ganz so sein.