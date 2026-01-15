Wohnen im Harz Pläne für Keimzelle des „neuen wohnen“ in Halberstadt
Häuser in Großplattenbauweise zukunftsfähig zu machen, ist für die Halberstädter Wohnungsgesellschaft HaWoGe keine neue Aufgabe. Ein Plattenbau stellt jedoch eine besondere Herausforderung dar.
Halberstadt. - Mit der Sanierung von Plattenbauten hat die Halberstädter Wohnungsgesellschaft HaWoGe schon reichlich Erfahrung gesammelt, manche Häuser haben dabei komplett ihr Aussehen verändert. Das wird in der Heinrich-Julius-Straße in Halberstadt nicht ganz so sein.