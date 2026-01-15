Häuser in Großplattenbauweise zukunftsfähig zu machen, ist für die Halberstädter Wohnungsgesellschaft HaWoGe keine neue Aufgabe. Ein Plattenbau stellt jedoch eine besondere Herausforderung dar.

Die Heinrich-Julius-Straße 5 in Halberstadt steht vor der Sanierung.

Halberstadt. - Mit der Sanierung von Plattenbauten hat die Halberstädter Wohnungsgesellschaft HaWoGe schon reichlich Erfahrung gesammelt, manche Häuser haben dabei komplett ihr Aussehen verändert. Das wird in der Heinrich-Julius-Straße in Halberstadt nicht ganz so sein.