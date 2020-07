Erneut haben Diebe versucht, in die Musikschule in Halberstadt (Landkreis Harz) einzubrechen.

Halberstadt (vs) l Am Montagmorgen (6. Juli) gegen 2.45 Uhr kam es zu einem erneuten Einbruchsversuch in die Musikschule in der Südstraße in Halberstadt (Landkreis Harz).

Unbekannte Täter warfen am Hintereingang eine zweifach verglaste Fensterscheibe ein und versuchten ein weiteres Fenster aufzuhebeln. Ein Eindringen in das Gebäude misslang den Tätern, sodass sie ohne Diebesgut von dannen zogen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 03941/ 674 293 entgegen.