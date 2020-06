Seit den Morgenstunden wird das Gelände eines Entsorgungsunternehmens nach Beweisen untersucht.

Halberstadt (it) l Das Gelände eines Abfallentsorgungsbetriebs in Halberstadt (Landkreis Harz) im Industriegebiet "Am Sülzegraben" wird seit Dienstagmorgen von Einsatzkräften der Polizei und Kripo nach Beweisen durchsucht. Grund für die Durchsuchung ist eine laufende Ermittlung gegen das Entsorgungsunternehmen wegen Betrugs und Umweltverschmutzung.

Dabei gehe es unter anderem um den unerlaubten Umgang und das Umdeklarieren von Abfällen.

Unter anderem ist auch das Gesundheitsamt, das LKA, das Landesumweltamt und der Zentrale Kriminaldienst Magdeburg vor Ort, sagte Frank Küssner der Polizeiinspektion Magdeburg.

Die Beamten suchen demnach nach Beweisen auf dem Gelände. "Bisher konnten schon einiges sichergestellt werden. Doch ob es sich dabei um Beweise handelt, kann man noch nicht sagen", informierte Frank Küssner.

Die Durchsuchung wird laut der Polizeiinspektion noch den gesamten Tag andauern.