Seit Jahren ist die Zukunft der Ecke Spiegel-/Harmoniestraße Dauerthema in Halberstadt. Auch nach dem nun erfolgten Abriss des einstigen Klubhauses sind viele Fragen offen. Warum das so ist, berichten die beiden Projektentwickler Thomas Kowalski und Bastian Herbst.

Projektentwickler sehen Klubhaus-Gelände bei der Stadt Halberstadt in besseren Händen

Blick auf die nun leere Fläche, auf der einst das „Klubhaus der Werktätigen“ in Halberstadt stand.

Halberstadt. - Es sind wieder Bagger unterwegs auf dem Areal des einstigen „Klubhaus der Werktätigen“ in Halberstadt. Doch die sind noch kein Zeichen, dass hier endlich gebaut wird. Im Gegenteil.