Strafverfahren vor Amtsgericht Prozessauftakt in Halberstadt: Angeklagter soll mit Auto auf Kinder zugerast sein

Was vor einem Jahr in Wegeleben (Harzkreis) passiert ist, beschäftigt jetzt die Justiz. Ein 47‑Jähriger, der laut Anklage Kinder mit seinem Auto bedroht und Beamte attackiert haben soll, muss sich vor dem Amtsgericht Halberstadt verantworten. Wie der Prozessauftakt verlaufen ist.