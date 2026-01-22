Strafverfahren vor Amtsgericht Prozessauftakt in Halberstadt: Angeklagter soll mit Auto auf Kinder zugerast sein
Was vor einem Jahr in Wegeleben (Harzkreis) passiert ist, beschäftigt jetzt die Justiz. Ein 47‑Jähriger, der laut Anklage Kinder mit seinem Auto bedroht und Beamte attackiert haben soll, muss sich vor dem Amtsgericht Halberstadt verantworten. Wie der Prozessauftakt verlaufen ist.
Aktualisiert: 22.01.2026, 19:18
Wegeleben/Halberstadt. - Was ist vor genau einem Jahr – am 22. Januar 2025 – im Hüttensteig in Wegeleben (Harzkreis) genau passiert? Eine Frage, der seit Dienstag, 20. Januar, das Amtsgericht Halberstadt nachgeht. Ein damals 46 Jahre alter Mann soll Kinder mit einem Auto bedrängt und Polizisten attackiert haben.