Wegeleben. - Die Vorwürfe wiegen schwer: Ein Mann aus Wegeleben, der in der Vergangenheit bereits wegen Drogen- und Gewaltdelikten in Erscheinung getreten ist, soll am 22. Januar dieses Jahres maskiert am Steuer eines Autos Kinder bedrängt haben. Anschließend soll er sich den alarmierten Polizeibeamten widersetzt und diese tätlich attackiert haben. Trotzdem, so die Kritik aus dem Wohnumfeld des Mannes, fahre er bis heute locker-lustig weiter mit Autos umher. Damit aber könnte es in absehbarer Zeit vorbei sein.

