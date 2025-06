Das Ehepaar Solowsky aus Schönebeck lebt in ständiger Angst – vor dem eigenen Enkel. Dieser terrorisiere sie seit mehr als einem Jahr. Die Polizei habe bislang nur kurzfristig helfen können.

„Todesangst“ in Schönebeck: Rentnerpaar wird von Enkel terrorisiert

Das Foto zeigt den Enkel der Solowskys, als er versucht, das Tor zu überwinden, um auf das Grundstück seiner Großeltern in Schönebeck zu gelangen. Immer wieder leidet das Schönebecker Paar unter Drohungen oder Einbruchsversuchen und muss die Polizei rufen.

Schönebeck. - „So habe ich mir meinen Ruhestand nicht vorgestellt“, sagt der Schönebecker Werner Solowsky. Der 77-jährige Rentner und seine Frau leben schon seit mehr als einem Jahr in ständiger Angst, sind mit den Nerven völlig am Ende. Der Grund: Immer wieder werden sie von ihrem erwachsenen Enkel bedroht oder belästigt. Erst vor knapp einer Woche habe er beispielsweise versucht bei ihnen in Felgeleben einzubrechen.