Das Pferdeland in Schwanebeck besteht 2023 seit 20 Jahren. Auf dem Hof bieten die Betreiber vieles an: eine Pension für die Tiere, Reitunterricht und Ferienangebote für Kinder.

Schwanebeck - „Ich werde nächstes Jahr wiederkommen“, wusste Ronja bereits, noch bevor ihre Woche auf dem Pferdeland in Schwanebeck ganz zu Ende gewesen ist. Die Elfjährige war schon zum dritten Mal in den Sommerferien auf dem Hof. „Und nächstes Jahr sind bestimmt neue Fohlen da“, sagte sie hoffend. Doch was ist das Pferdeland eigentlich, und was gibt es dort alles?

Seit 2003 – im November werden es 20 Jahre sein – gibt es das Pferdeland an der Oscherslebener Straße 35 in Schwanebeck. Simone Friedrich betreibt den Hof zusammen mit ihrem Lebensgefährten und Familienmitgliedern – ohne zusätzliche Mitarbeiter. Sie reite selbst schon lange Zeit. Eigene Pferde habe sie bereits vor der Eröffnung des Hofs gehabt. „Ich bin immer bei dieser Sache geblieben“, sagte sie.

Mehr als zehn Tiere sind immer auf dem Hof

Lange Zeit sei die Beschäftigung mit Pferden für die gelernte Einzelhandelskauffrau ein Hobby gewesen, bis sie sich vor 20 Jahren entschied, daraus einen Beruf zu machen. Das Grundstück stand praktischerweise 2003 zum Verkauf. Nach dem Erwerb renovierten sie das, was nötig war. Die Pferdeboxen im Stall bauten sie neu. Seitdem bieten sie „alles rund ums Pferd“ an, erklärte Simone Friedrich.

Der große Hof dient dabei auch als Pferdepension. Manche der Tiere blieben jahrelang, andere nur kurz. Gründe, seine Pferde in der Pension unterzubringen, gebe es viele: Die meisten Einsteller seien berufstätig, es fehle der Platz. Leute bräuchten eine Unterkunft für das Tier, wenn sie verreisten oder ins Krankenhaus müssten. Auf dem Hof übernehmen die Betreiber die Pflege und das Füttern. Zudem kann gegen Miete die Reithalle, der Reitplatz oder die Trainingswiese genutzt werden. Auch eigene Ponys züchten sie, die teilweise verkauft werden.

Für die Hof-Besitzer bedeutet die Pflege der Tiere indes einen langen Tag. Dieser „geht für uns um 5.30 Uhr los“, sagte Simone Friedrich. Dann würden die Tiere gefüttert und mal kleinere, mal größere Reparaturen erledigt.

Angebote für Kinder in den Ferien

Und dann gibt es noch die weiteren Angebote: Sie bieten von montags bis freitags und nach Absprache Reitunterricht an und verkaufen Futter für die Tiere. Das stellen sie aber nicht selbst her, dafür fehle die Zeit. Das Futter werde direkt vom Hersteller gekauft.

Schließlich gibt es Aktionen für Kinder in den Ferien. Sie lernen den Umgang mit Pferden, wie sie sich am und auf den Tieren verhalten sollten. Jedes Kind bekommt während der einwöchigen Freizeit ein Pflegepferd zugewiesen. Sie reiten, füttern und putzen sie, misten die Ställe aus. Zudem erfahren sie, wie man die noch jungen Pferde führt und dressiert, sogar kleinere Parcours werden absolviert.

Einmal, berichtete Emily, neben Ronja eines der acht Kinder in den zurückliegenden Sommerferien im Pferdeland, waren sie in Schwanebeck Eis essen – mit den Pferden. Die Achtjährige war zum ersten Mal da. „Mir hat es gut gefallen, ich würde wiederkommen“, ist sie sich sicher.

Erntedankfest und Pferdemarkt

In den Herbst- und Winterferien bietet Friedrich solche Freizeit-Angebote nicht an – Grund sei das schlechte, oft regnerische und kalte Wetter. Die nächsten Ferienangebote gibt es erst wieder im Frühjahr. Dann – zu Pfingsten – kämen oft noch jüngere Kinder als diejenigen, die vor kurzem da waren. Die Kleinen würden, anders als die Größeren, nicht dort übernachten, sondern abends abgeholt und morgens wieder gebracht. Das Heimweh sei in diesem Alter noch zu groß, so Friedrich.

So lange müssen Interessierte aber nicht warten, bis sie die Pferde sehen können. Auf dem Pferdemarkt in Havelberg, 31. August bis 3. September, und dem Erntedankfest Ende September in Schwanebeck werden die Betreiber des Pferdelands mit Tieren vertreten sein.

Und wie lange will Simone Friedrich das noch machen? „So lange, wie es gesundheitlich noch geht, also noch eine Weile“, sagte sie. Das dürfte Kinder wie Ronja und Emily freuen zu hören, besonders, wenn dann noch neue Fohlen da sind.