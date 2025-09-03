weather wolkig
  4. Verkehr im Harz: Rennstrecke auf der B79: So ist Dorf bei Halberstadt Temposündern auf der Spur

In dem Halberstädter Ortsteil Aspenstedt können Autofahrer jetzt sehen, wie schnell sie tatsächlich unterwegs sind. An der B 79 hängt seit dem 3. September eine Messtafel. Wie ein seit Jahren bestehender Wunsch jetzt relativ schnell erfüllt werden konnte.

Von Sabine Scholz 03.09.2025, 18:15
Im Gespräch nach der Montage der nun dauerhaft an der B 79 in Aspenstedt installierten Geschwindigkeitsmesstafel: Chris Kupfer, Denny Behrendt von der Harzer Blitzergruppe und Rüdiger Müller (von links). Foto: Sabine Scholz

Aspenstedt. - Die Ortsdurchfahrt der B79 in Aspenstedt gleicht einer Rennstrecke. Trotz einer Bushaltestelle brettern Fahrzeuge über die Ortsdurchfahrt. Schon beim Anbringen der neuen Tempomesstafel im Halberstädter Ortsteil leuchtet diese häufig rot auf.