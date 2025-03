Der Ausbau des Glasfasernetzes ist im Landkreis Harz derzeit das Thema schlechthin. Doch nicht immer geht es mit rechten Dingen zu. Das zeigen zwei Fälle in Halberstadt.

Rentner in Halberstadt fühlen sich von Kabelgesellschaft über den Tisch gezogen

Halberstadt. - Heinz Willecke ist sauer, sehr sauer, wenn er daran denkt, was seinem Nachbarn passiert ist. Es geht um den Glasfaserausbau in der Eike-von-Repgow-Straße in Halberstadt und das Gebaren der Kabelgesellschaft. Immerhin ist sein Nachbar mittlerweile 85 Jahre alt und chronisch krank. Seit er eine künstliche Herzklappe eingesetzt bekam, ist er auf das Telefon angewiesen.