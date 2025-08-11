Restaurant im Harz Halberstadt bekommt kulinarischen Zuwachs: Wie junger Gastronom aus Vietnam seinen Traum verwirklicht
Halberstadts Restaurantlandschaft ist um eine Adresse reicher: Das „Viets“ serviert vietnamesische Klassiker zentraler Lage. Der Betreiber stammt aus Vietnam und hat sich bewusst für Halberstadt entschieden. Was die Gäste hier erwartet.
Aktualisiert: 12.08.2025, 11:04
Halberstadt. - Die gesunde und vielfältige Küche Asiens hat längst Einzug auch in unsere Region gehalten: In Halberstadt und Umgebung gibt es bereits einige Restaurants, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Nun ist ein weiteres hinzugekommen.