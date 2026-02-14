weather schneefall
Magdeburg, Deutschland
Gastronomie im Harz Rettungsmission geglückt: Halberstädter Pizza-Time hat neuen Pächter

Die beliebte Halberstädter Pizzeria Pizza-Time stand vor gut einem Jahr vor dem Aus, doch dann fand sich ein neuer Betreiber. Nun gibt es erneut Neuigkeiten.

Von Maria Lang 14.02.2026, 10:00
Dreimal (ehemalige und jetzige) Pizza-Time-Chefs: Maik Lorenz, Marion Heyer und Bastian Gabrielson (von links).
Dreimal (ehemalige und jetzige) Pizza-Time-Chefs: Maik Lorenz, Marion Heyer und Bastian Gabrielson (von links). Foto: Maria Lang

Halberstadt. - Schweren Herzens hatte Marion Heyer ihre Pizzeria „Pizza-Time“ Ende 2024 nach mehr als 30 Jahren aufgegeben. Die zahlreichen Kunden der Region waren traurig und fürchteten um ihre beliebte Futter-Anlaufstelle. Doch dann kam ins Maik Lorenz ins Spiel – und rettete den Betrieb vor der Schließung.