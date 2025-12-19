Im Februar wird in der Gemeinde Huy ein neuer Bürgermeister gewählt. Mehrere Kandidaten stellen sich zur Wahl - einer von ihnen: Der parteilose Dedeleber Ricardo Dunker.

Ricardo Dunker stellt sich als Kandidat für die Wahl zum neuen Bürgermeister in der Gemeinde Huy.

Dedeleben. - „Ich trage mich schon seit dem Sommer mit dem Gedanken der Bewerbung“, sagt Ricardo Dunker, der sich als Kandidat für die anstehende Bürgermeisterwahl bewirbt. „Ehrlich gesagt, hatte ich schon bei der vorherigen Wahl, die Maik Berger gewann, überlegt, mich aufzustellen. Aber damals hab ich mich irgendwie noch zu jung gefühlt – jetzt aber bin ich gereift und habe viele Erfahrungen gemacht, die ich einbringen möchte.“