Weihnachtssingen, Ballett, Humor und mehr - das Programm in Magdeburg am Dienstag, 23. Dezember 2025, bietet Vielfalt.

Magdeburg - Auch Dienstag, der 23. Dezember 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Weihnachtssingen in der Magdeburger Avnet Arena

Am 23. Dezember 2025 findet um 18 Uhr in der Avnet Arena das traditionelle MDCC-Weihnachtssingen statt. Der Einlass beginnt um 16 Uhr. Das Weihnachtssingen gilt seit Jahren als fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit in Magdeburg und zieht regelmäßig mehrere tausend Besucherinnen und Besucher an.

Auch interessant: Tickets zu dieser Veranstaltung gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Zu Beginn der Veranstaltung soll in würdiger Form der Opfer und Betroffenen des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt vom 20. Dezember 2024 gedacht werden. Das Weihnachtssingen startet daher mit einer Schweigeminute.

Das Programm umfasst gemeinsames Singen traditioneller Weihnachtslieder sowie Beiträge von Ehrengästen aus Politik, Sport und Kultur. Moderiert wird der Abend von Julian Mengler und Jens Hönel, Stadionsprecher des 1. FC Magdeburg. Zur besseren An- und Abreise setzen die Magdeburger Verkehrsbetriebe Sonderzüge ein.

Erstmals wird das Weihnachtssingen von der Volksstimme per Livestream übertragen.

Weihnachtsmusical „Die stille Nacht“ im Magdeburger Amo

Am Dienstag, 23. Dezember 2025, um 19 Uhr gastiert das Weihnachtsmusical „Die stille Nacht“ im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27. Die Produktion nähert sich der Weihnachtsgeschichte auf ungewöhnliche Weise und verbindet eine moderne Rahmenhandlung mit der biblischen Überlieferung nach dem Lukas-Evangelium.

Im Mittelpunkt steht die junge Gabrielle, die am Heiligabend auf ein hilfesuchendes Paar trifft, das von ihrem Vater abgewiesen wird. Getrieben von Neugier und Mitgefühl begibt sie sich trotz winterlicher Bedingungen auf die Suche nach den Fremden. Dabei wird sie auf eine musikalische Reise zurück in das Jahr 0 geführt und erlebt die Weihnachtsgeschichte aus einer neuen Perspektive.

Das Musical kombiniert klassische Inhalte mit zeitgenössischen Elementen. Figuren wie rappende Heilige Drei Könige, ein souliger Engel oder ein rockiger Weihnachtsmann schlagen eine Brücke zur Gegenwart. Ein aufwendiges Bühnen- und Kostümbild sowie das Ensemble prägen die Inszenierung.

Ballett „Ein Sommernachtstraum“ im Magdeburger Opernhaus

Zwischen Traum und Wirklichkeit, Liebe und Täuschung entfaltet sich im Ballett „Ein Sommernachtstraum“ von Jörg Mannes nach William Shakespeare eine Welt, in der alles möglich scheint. Veranstaltungsort ist das Opernhaus des Theaters Magdeburg, Universitätsplatz 9.

Das Stück richtet sich an Zuschauer ab zehn Jahren und verwandelt die berühmte Komödie des englischen Dramatikers in ein tänzerisches Verwirrspiel voller Witz und Fantasie. Mannes, bekannt für seine bildstarken Choreografien, verwebt die Handlungsstränge Shakespeares zu einem neuen Geflecht aus Begegnungen und Missverständnissen. Neben Hermia, Helena, Lysander und Demetrius treten auch Figuren aus anderen Shakespeare-Stücken auf: Romeo und Julia, Hamlet, Viola und Sebastian mischen sich unter die Liebenden im nächtlichen Wald. Zwischen Elfen, Handwerkern und Verwandlungsszenen entsteht ein Bühnenspektakel, das Tanz, Theater und Musik zu einer poetischen Einheit verschmilzt.

Das Team, das bereits mit „Schneewittchen und Vincent“ begeisterte, inszeniert erneut mit Sinn für Humor, Präzision und Bewegungskraft. Liebe, Verrat, Täuschung und Lächerlichkeit werden zu Motiven einer Choreografie, die den Sommernachtstraum neu erzählt und zugleich tief im Geist Shakespeares verwurzelt bleibt.

Aufführungen gibt es um 19.30 Uhr am 23. Dezember und am 3. Januar. Eine Nachmittagsvorstellung beginnt am 1. Februar um 16 Uhr. Eine halbe Stunde vor jeder Vorstellung bietet das Café Rossini im Opernhaus beim „Einblick“ interessante Hintergrundinformationen zum Werk und seiner Entstehung.

"Wir müssen immer lachen" mit Sebastian und Tobias Hengstmann

Die Hengstmann-Brüder Sebastian und Tobias nutzen im "...nach Hengsmanns" im Breiten Weg 37 den Humor als Umgangsform mit politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Unter dem Titel "Wir müssen immer lachen" greifen die Kabarettisten Erfahrungen aus den vergangenen Jahren auf und zeigen, wie Komik aus dem Abstand zu Ereignissen entsteht.

Sie holen absurde Situationen auf die Bühne, beschreiben Reaktionen, setzen Musik ein, improvisieren und lesen Passagen aus ihrem Buch, das den Titel des Programms trägt. Im Mittelpunkt stehen Beobachtungen darüber, wie Menschen mit bestimmten Anlässen umgehen, was gesagt wird oder ausbleibt. Die Vorstellung entwickelt sich damit zu einem Abend, der Lachen hervorruft und zugleich dessen Mechanismen zeigt.

Mehrere Termine stehen zur Auswahl: Abende am 23.12. und 25.2. jeweils um 19.30 Uhr sowie Nachmittage am 31.12. um 15 Uhr und am 21.12. sowie 22.2. um 17 Uhr. Der Termin am 30.12. um 19.30 Uhr war zum Redaktionsschluss bereits ausverkauft.

"Lost Paradises" in der Magdeburger Galerie Himmelreich

Die Galerie Himmelreich läuft die Ausstellung "Lost Paradises". Martina Stark, Katharina Stark und Andreas Köppe zeigen Arbeiten aus Textil, Collage, Objekt und Skulptur, die bis zum 5. Januar zu sehen sind.

Martina Stark beschreibt ihren Ansatz mit Fragmenten und Fundstücken aus dem Alltag, die Spuren von Abnutzung tragen und in Collagen, Zeichnungen oder metallischen Objekten neue Zusammenhänge bilden. Katharina Stark und Andreas Köppe präsentieren Werke, die architekturbezogene Kunst und Weberei verbinden. Ihre Arbeiten legen mehrere Bild- und Bedeutungsebenen übereinander, greifen intuitive Impulse auf und spiegeln Verschiebungen des Wahrnehmens. Vielschichtige Gewebestrukturen und der Einsatz technischer Garne erzeugen Bilder, die je nach Blickrichtung wechseln und teilweise wieder verschwinden.

Die Galerie Himmelreich befindet sich im Breiten Weg 213b, Ecke Danzstraße, geöffnet Dienstag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr, am Sonnabend von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Sneak Preview im Cinmaxx Kino Magdeburg

Das Cinemaxx Kino am Willy-Brandt-Platz in Magdeburg zeigt regelmäßig Sneak Previews, bei denen ausgewählte Filmproduktionen vor ihrem offiziellen Kinostart zu sehen sind. Der genaue Filmtitel wird dabei im Vorfeld nicht bekannt gegeben und bleibt bis zum Beginn der Vorstellung geheim.

Die nächste Vorstellung ist für den 16.12. vorgesehen. Eintrittskarten sind zum vergünstigten Sneak-Preis erhältlich.

Konzertfotografie: Ausstellung mit Bildern von Matthias Piekacz in der Magdeburger Hochschulbibliothek

Magdeburg rückt Konzertfotografie in den Fokus, da die Hochschulbibliothek Arbeiten von Matthias Piekacz zeigt. Der Fotograf begleitet seit vielen Jahren Konzerte in Magdeburg und darüber hinaus und dokumentiert Momente, die den Charakter von Auftritten prägen.

Seine Auswahl wird im Haus 1 auf dem Campus an der Breitscheidstraße 2 gezeigt.

Literaturhaus Magdeburg mit regionaler Literatur

Das Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 ist stolz darauf, eine Sammlung zu unterhalten, die eine Fülle von Ressourcen für Literaturinteressierte und Forscher bereithält. "Diese Schätze sind ein wichtiger Beitrag zur Bewahrung und Verbreitung des literarischen Erbes unserer Region", heißt es seitens der Einrichtung.

Die Sammlung umfasst derzeit rund 20 Nachlässe und Teilnachlässe von Autorinnen und Autoren wie Nomi Rubel, Brigitte Reimann, Jutta Balk, Walter Basan, Heinz Glade, Birgit Herkula, Siegfried Maaß oder Manfred Köppe. Die Sammlung des Literaturhauses Magdeburg enthält Manuskripte, Briefe, persönliche Dokumente und Fotografien, die Einblick in Leben und Werk der Schriftsteller geben.

Ein besonderer Bestandteil der Sammlung ist das Erich-Weinert-Archiv. Neben Fotos, Zeichnungen und Briefen ist dort auch das originale Arbeitszimmer des Magdeburger Dichters mit historischem Mobiliar und persönlichem Inventar zu sehen. Damit bietet das Archiv eine einzigartige Möglichkeit, das Schaffen Erich Weinerts aus nächster Nähe zu erleben. Ergänzt wird das Archiv durch eine Präsenzbibliothek mit etwa 1.500 Titeln. Dazu zählen Werke regionaler Autoren, Literatur über die Kulturgeschichte Sachsen-Anhalts, Anthologien, Biografien sowie Bücher, in denen Magdeburg selbst zum literarischen Schauplatz wird.

Darüber hinaus verfügt die Bibliothek über Zeitschriften und umfangreiche Sammlungen und Pressematerial, aber auch über Fotos von Autoren aus Magdeburg und dem Umland. Bibliothek und Archiv stehen Interessierten zur kostenfreien Nutzung offen, etwa für wissenschaftliche oder heimatkundliche Recherchen.

Die Einsicht ist nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Geöffnet hat die Einrichtung Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr, donnerstags bis 18 Uhr.

Besuch im Magdeburger Zoo

Hunderte Tiere werden im Magdeburger Zoo gezeigt. Die Einrichtung befindet sich im Norden der Landeshauptstadt mit dem Eingang in der Zooallee.

Der Zoo hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind 4. November bis 28. Februar von 9 bis 16 Uhr und am 24. und 31. Dezember von 9 bis 14 Uhr. In der Hauptsaison an allen anderen Tagen ist bis 18 Uhr geöffnet.

Ausverkauft in Magdeburg

Zum Redaktionsschluss gab es für "Der Nussknacker" um 18 Uhr im Insel Theater in der Zollstraße 19 und für "Wir müssen immer lachen" um 19.30 Uhr im "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 keine Tickets mehr. Auch "Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe" im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 war bereits ausverkauft.

Gegebenenfalls sind Resttickets an der Abendkasse zu haben.