Weihnachten kommt schneller als man denkt. Deshalb schon mal vormerken: Am zweiten Advent werden Ritter aus Magdeburg die Spiegelsberge in Halberstadt erstürmen. Damit wehrt sich Gastronom Kevin Wedhorn gegen Gerüchte.

Ritter aus Magdeburg werden die Spiegelsberge in Halberstadt erstürmen

Ritterkämpfe mit Axt, Schwert und Morgenstern erwartet die Besucher des Weihnachtsmarktes am Gästehaus Spiegelsberge in Halberstadt.

Halberstadt. - Für das zweite Adventswochenende hat Kevin Wedhorn einen ganz besonderen Pfeil im Köcher. Er veranstaltet einen historischen Weihnachtsmarkt rund um das Gästehaus Spiegelsberge und Polizisten und Ritter aus Magdeburg spielen eine besondere Rolle dabei. Los geht es am 5. Dezember.