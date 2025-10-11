weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Weihnachten im Harz: Ritter aus Magdeburg werden die Spiegelsberge in Halberstadt erstürmen

Weihnachten kommt schneller als man denkt. Deshalb schon mal vormerken: Am zweiten Advent werden Ritter aus Magdeburg die Spiegelsberge in Halberstadt erstürmen. Damit wehrt sich Gastronom Kevin Wedhorn gegen Gerüchte.

Von Thomas Kügler 11.10.2025, 11:45
Ritterkämpfe mit Axt, Schwert und Morgenstern erwartet die Besucher des Weihnachtsmarktes am Gästehaus Spiegelsberge in Halberstadt.
Ritterkämpfe mit Axt, Schwert und Morgenstern erwartet die Besucher des Weihnachtsmarktes am Gästehaus Spiegelsberge in Halberstadt. Archivfoto: Uwe Steinert

Halberstadt. - Für das zweite Adventswochenende hat Kevin Wedhorn einen ganz besonderen Pfeil im Köcher. Er veranstaltet einen historischen Weihnachtsmarkt rund um das Gästehaus Spiegelsberge und Polizisten und Ritter aus Magdeburg spielen eine besondere Rolle dabei. Los geht es am 5. Dezember.