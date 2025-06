Veranstaltungstipp im Raum Osterwieck Rohrspatzen feiern 105 Jahre Kita im Rohrsheimer Freibad

Zum Start der Badesaison im Freibad Rohrsheim steht ein besonderes Fest an: Die Kita Rohrspatzen in dem Osterwiecker Ortsteils feiert ihr 105-jähriges Bestehen am Freitag, 13. Juni.