Streuobstwiesen um Eilenstedt Saftmanufaktur mit Herz: Wie Hartwig Boye alte Apfelsorten im Huy rettet
Statt auf die Kanaren zog es Hartwig Boye und seine Frau in den Huy. Dort rettet er heute alte Obstsorten. Mit seiner Saftmanufaktur in Eilenstedt kämpft der 81-Jährige für Streuobstwiesen und gegen die Folgen der Dürrejahre.
14.09.2025, 06:15
Eilenstedt. - Momentan kann sich Hartwig Boye vor Arbeit nicht retten. Das Apfeljahr 2025 in Eilenstedt (Huy) ist ein sehr gutes geworden. Der 81-Jährige hat alle Hände damit zu tun, die eigene Ernte zu mosten und sich um die Äpfel anderer Obstbauern zu kümmern. Dabei sah der ursprüngliche Plan ganz anders aus.