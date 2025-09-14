Statt auf die Kanaren zog es Hartwig Boye und seine Frau in den Huy. Dort rettet er heute alte Obstsorten. Mit seiner Saftmanufaktur in Eilenstedt kämpft der 81-Jährige für Streuobstwiesen und gegen die Folgen der Dürrejahre.

Eilenstedt. - Momentan kann sich Hartwig Boye vor Arbeit nicht retten. Das Apfeljahr 2025 in Eilenstedt (Huy) ist ein sehr gutes geworden. Der 81-Jährige hat alle Hände damit zu tun, die eigene Ernte zu mosten und sich um die Äpfel anderer Obstbauern zu kümmern. Dabei sah der ursprüngliche Plan ganz anders aus.