In Wernigerode sorgt der geplante Neubau der kaputten Hasenwinkel-Brücke für hitzige Debatten – und für Frust in einem Ortsteil. Warum die Harz-Stadt trotzdem keine Wahl hat und nun eine harte Entscheidung getroffen hat.

Von Holger Manigk 14.09.2025, 06:45
Diese Brücke in Wernigerode ist so marode, dass sie notdürftig abgestützt werden muss.
Diese Brücke in Wernigerode ist so marode, dass sie notdürftig abgestützt werden muss. Foto: Holger Manigk

Wernigerode. - Die Bewohner der Straße Am Hasenwinkel in Hasserode dürfen aufatmen: Die einsturzgefährdete Holtemme-Brücke, die ihre Häuser mit der Friedrichstraße verbindet, kann wohl 2026 ersetzt werden. Deren Neubau beschäftigt die Stadt Wernigerode seit Jahren - und wird nach einem Streit zweier Harzer Bauunternehmen viel teurer.