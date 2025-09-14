In Wernigerode sorgt der geplante Neubau der kaputten Hasenwinkel-Brücke für hitzige Debatten – und für Frust in einem Ortsteil. Warum die Harz-Stadt trotzdem keine Wahl hat und nun eine harte Entscheidung getroffen hat.

Entscheidung im Zoff um marode Brücke: Wernigerode zahlt hohen Preis für Bau-Streit

Diese Brücke in Wernigerode ist so marode, dass sie notdürftig abgestützt werden muss.

Wernigerode. - Die Bewohner der Straße Am Hasenwinkel in Hasserode dürfen aufatmen: Die einsturzgefährdete Holtemme-Brücke, die ihre Häuser mit der Friedrichstraße verbindet, kann wohl 2026 ersetzt werden. Deren Neubau beschäftigt die Stadt Wernigerode seit Jahren - und wird nach einem Streit zweier Harzer Bauunternehmen viel teurer.