Bis zu 55 Leute waren der Einladung des Pfarrbereiches Egeln zur 5. Orgel-Rad-Tour von Tarthun nach Unseburg, Wolmirsleben, Egeln und wieder zurück gefolgt.

Von René Kiel 14.09.2025, 06:42
Die Radtour mit Orgelspiel in mehreren Kirchen in der Egelner Mulde, zu der der Pfarrbereich Egeln eingeladen hatte, war sehr gut besucht. Dafür interessierten sich über 50 Teilnehmer. Die Aufnahme entstand bei einem Zwischenstopp in Wolmirsleben.
Egeln/Tarthun/Unseburg/Wolmirsleben. - Die 5. Orgel-Rad-Tour „pipe&bike“ im evangelischen Kirchenkreis Egeln kam bei den Leuten, die gern Rad fahren und gern Orgelmusik hören, sehr gut an. In allen vier Orten, wo sie Station machten, konnten sie sich an der Musik der Königin der Instrumente erfreuen. In Wolmirsleben gab es zusätzlich auch noch einen kleinen Imbiss.