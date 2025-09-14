Bis zu 55 Leute waren der Einladung des Pfarrbereiches Egeln zur 5. Orgel-Rad-Tour von Tarthun nach Unseburg, Wolmirsleben, Egeln und wieder zurück gefolgt.

Egeln/Tarthun/Unseburg/Wolmirsleben. - Die 5. Orgel-Rad-Tour „pipe&bike“ im evangelischen Kirchenkreis Egeln kam bei den Leuten, die gern Rad fahren und gern Orgelmusik hören, sehr gut an. In allen vier Orten, wo sie Station machten, konnten sie sich an der Musik der Königin der Instrumente erfreuen. In Wolmirsleben gab es zusätzlich auch noch einen kleinen Imbiss.