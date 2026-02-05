Scheckübergabe im Akkord. Eingerahmt von den Volksbankern Kathrin Grenz (links) und Christian Müller (rechts) präsentieren Vertreter der geförderten Vereine und Einrichtungen ihre Schecks über die gewährten Zuschüsse aus dem Gewinnsparen.

Stadt Osterwieck. - Ein größeres Volumen als zuletzt hatte die Volksbank Börßum-Hornburg für Projektförderungen durch Zweckerträge aus dem Gewinnsparen ihrer Kunden zur Verfügung. Rund 33.300 Euro insgesamt, die an 48 Vereine und Einrichtungen im Bankgebiet gingen. Davon 6.621,84 Euro für zwölf Empfänger im Raum Osterwieck.

Vorstandssprecher Christian Müller und Niederlassungsleiterin Kathrin Grenz überreichten am Montagabend in Osterwieck die symbolischen Schecks, womit sich die Vereine und Einrichtungen bereits im Verlauf des vergangenen Jahres Wünsche erfüllen und Vorhaben realisieren konnten.

Das Fallstein-Orchester Rhoden erhielt somit einen Zuschuss von 300 Euro für eine Trompete. Der Schützenverein Lüttgenrode konnte sich mit Hilfe der 250 Euro von der Volksbank eine Scheibenschießanlage mit Steuerung und Motor leisten. Für die Stadtbibliothek in Osterwieck gab es 250 Euro, die für Kinder- und Jugendbücher ausgegeben werden konnten. Für Pflegearbeiten in freien Gärten sowie auf seinen Allgemeinplätzen hat sich der Gartenverein Osterwieck eine Kettensäge einschließlich Ersatzkette zugelegt. Dafür gab es einen Zuschuss von 250 Euro.

Um den Gästen im Osterwiecker Freibad mehr schattige Plätze anbieten zu können, bekam der Förderverein Pro Sommerbad 300 Euro aus dem Gewinnsparen für eien Tarnnetz überreicht.

Zwei Handleuchten sorgen jetzt für bessere Lichtverhältnisse bei nächtlichen Einsätzen der Feuerwehr Zilly. Deren Förderverein konnte diese Leuchten, die nicht zur Pflichtausstattung einer Wehr gehören, mit Hilfe der 250-Euro-Spende beschaffen.

Vier jugendliche Sportschützen aus Deersheim hatten voriges Jahr für Aufmerksamkeit gesorgt, als sie auf der Olympiaanlage in München an den Deutschen Meisterschaften teilnahmen. Dank fleißigen Trainings. Um sich als weitere Ausrüstung zwei Liegendmatten und einen Schießriemen leisten zu können, erhielt der Schützenverein Deersheim 250 Euro.

Noch weitere Sportaktivitäten wurden von der Volksbank Börßum-Hornburg unterstützt. Die D-Jugend-Fußballer der Osterwiecker Eintracht erhielten 733,60 Euro für einen kompletten Trikotsatz für 14 Feldspieler und einen Torwart. Der Sportverein Schauen bekam 500 Euro als Zuschuss für einen Rasenroboter, der das Grün des Sportplatzes kurz hält.

Die Osterwiecker Wasserwehr wurde erst vor drei Jahren gegründet. Deren Mitglieder aus der ganzen Einheitsgemeinde kommen bei Hochwassersituationen an Ilse und Oker zum Einsatz. Für 25 einheitliche Poloshirts wurde der Wasserwehr ein Zuschuss von 550,35 Euro gewährt.

Der Förderverein Schäfers Hof saniert ein Gebäude auf dem 500 Jahre alten Ackerbürgerhof in der Osterwiecker Altstadt. Um dafür Fördermittel zu akquirieren, benötigt der Verein Eigenmittel. Diese wiederum erwirtschaftet er durch etliche Veranstaltungen, bei denen die Gäste auch bewirtet werden. 277,89 erhielt der Förderverein für fünf einheitliche Team-Schürzen und drei T-Shirts.

Die größte aller Spenden (2710 Euro) ging an die Stadt Osterwieck für einen Defibrillator. Dieser wird am neuen Edeka-Markt installiert und soll rund um die Uhr zugänglich sein.

Das Gewinnsparen der Volks-und Raiffeisenbanken gibt es seit 73 Jahren. Es handelt sich um eine Soziallotterie, aus deren Erlösen gemeinnützige Projekte und Einrichtungen unterstützt werden. Im Börßum-Hornburger Volksbankgebiet waren 2025 laut Christian Müller 11.600 Lose pro Monat im Umlauf – 400 mehr als 2024. Aus der Zahl der Lose ergibt sich letztendlich die Höhe der Zweckerträge. Bei der Aufteilung dieser Spenden muss wiederum berücksichtigt werden, in welchem Bundesland die Lose erworben wurden. In den niedersächsischen Filialorten der Volksbank Börßum-Hornburg sind es mehr als in Osterwieck, daher fließt dorthin ein größerer Anteil an Zweckerträgen.