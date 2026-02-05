Bunte Hütchen, Luftschlangen und ein gefüllter Saal: Die Senioren der Volkssolidarität Haldensleben feiern ein ausgelassenes Faschingsfest. Vorsitzende Angela Hebekerl sorgt mit einem Sketch als Reinigungskraft für Lacher und gute Stimmung.

Der Vorstand der Volkssolidarität Haldensleben rund um Angela Hebekerl (vorn), mit Wischmopp in der Hand, ist als hauseigene Putzkolonne verkleidet.

Haldensleben - „Haldensleben muss wissen, dass hier etwas passiert“, sagt Bärbel Krause während sie ihren Pfannkuchen in die Hand nimmt. Die Ortsgruppe Haldensleben feierte ihr Faschingsfest mit bunten Luftschlangen auf den Tischen, witzigen Hütchen auf dem Kopf und leckeren Pfannkuchen. „Doch seid vorsichtig beim Reinbeißen“, warnt Vorsitzende Angela Hebekerl scherzhaft. Ein Pfannkuchen soll mit Senf gefüllt sein.