In Wernigerode wird nach einer Lösung für das marode Rathaus im Harz-Dorf Schierke gesucht. Nach Sorgen um ausufernde Sanierungskosten und der Forderung des Verkaufs des Rathaus wird gerade eine ganz neue Idee geprüft. Ist das die Rettung für das denkmalgeschützte Gebäude?

Neue Pläne für Schierkes Rathaus: Droht Verkauf – oder kommt jetzt ganz neue Lösung?

Von außen ein Prachtbau: Doch das Rathaus des Harz-Ortes Schierke braucht eine Sanierung.

Schierke/Wernigerode. - Wie geht es weiter mit Schierkes Rathaus? Das einst prächtige Gebäude müsste dringend saniert werden – auf Kosten der Stadt Wernigerode. Der Verkauf des Rathauses ist nach wie vor nicht vom Tisch. Jetzt gibt es Neuigkeiten aus der Harz-Stadt.