Nach Sanierung in Halberstadt Schnellzuglegende SVT geht mit Kultband auf Kurz-Tournee
Die Fans des SVT warten sehnsüchtig auf die Inbetriebnahme der Reichsbahnlegende. Nach den Absagen 2025 gibt es einen ersten Termin für eine Sonderfahrt mit dem in Halberstadt sanierten Schnellzug – und musikalische Prominenz wird auch dabei sein.
Aktualisiert: 05.03.2026, 10:20
Halberstadt. - Fahrten mit dem SVT im öffentlichen Netz waren im Jahr 2025 mehrfach angekündigt worden. Doch die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Sanierer in Halberstadt mussten wegen technischer Schwierigkeiten die Bremse ziehen und alle Fahrten absagen.