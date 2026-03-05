Nach Sanierung in Halberstadt Schnellzuglegende SVT geht mit Kultband auf Kurz-Tournee

Die Fans des SVT warten sehnsüchtig auf die Inbetriebnahme der Reichsbahnlegende. Nach den Absagen 2025 gibt es einen ersten Termin für eine Sonderfahrt mit dem in Halberstadt sanierten Schnellzug – und musikalische Prominenz wird auch dabei sein.