Der 35-jährige André Behrens betreut seit dem 1. September das Revier Kunrau. Seine Vorgängerin Diana Fiedler ging in den wohlverdienten Ruhestand. Für den Job gab es mehrere Bewerber.

Klötze/Kunrau. - André Behrens ist neuer Revierförster für den Bereich Kunrau. Am 1. September trat der 35-Jährige seinen Dienst an. Er folgt auf Diana Fiedler, die in den Ruhestand gegangen ist. Sie betreute von 1997 bis Ende 2024 das Revier, das immer wieder mal neu zugeschnitten worden sei, wie der Leiter des Betreuungsforstamtes Westliche Altmark, Helmut Jachalke, im Gespräch mit der Volksstimme informierte. Seit 2006, so ergänzte er, gebe es das Revier Kunrau mit der jetzigen Waldflächengröße von 1.850 Hektar. Dabei ließ er nicht unerwähnt, dass Diana Fiedler ihren Job stets mit Leib und Seele ausgeübt habe.