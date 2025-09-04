Gaststätte im Harz Restaurant „Pegasos“ in Wernigerode: Neuer Betreiber aus Indien, aber bleibt der Grieche?

Nach einem Betreiberwechsel im „Pegasos“ in Wernigerode fragen sich viele Stammgäste, ob aus dem griechischen nun ein indisches Restaurant geworden ist. Darauf gibt Parminder Singh eine klare Antwort - und kündigt eine Premiere in der Gaststätte an.