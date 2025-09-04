Wohnen im ländlichen Raum Natur, Ruhe, Gemeinschaft: Was Einwohner am Leben in der Stadt Oberharz am Brocken schätzen
Jedes Jahr ziehen Hunderte Menschen in den Oberharz, auch wenn die ländliche Region nicht nur Vorteile bietet. Was die Stadt und die Region so besonders und lebenswert machen, darüber sprechen drei langjährige Einwohner.
04.09.2025, 14:30
Stadt Oberharz am Brocken. - Marode Straßen, mangelnde Infrastruktur, wenig Geld. Oftmals liegt der Fokus auf den negativen Dingen. Doch was macht das Leben in Oberharz am Brocken eigentlich lebenswert? Immerhin ziehen jährlich mehrere Hundert Leute in die Stadt. 2024 waren es laut Einwohnerstatistik 634, im Jahr davor 924. Was Menschen an der Region als Wohn- und Lebensort schätzen und lieben, berichten drei langjährige Einwohner.