Allmorgendliches Chaos auf dem Weg von Zilly in die Grundschule Hessen und in die Sekundarschule Dardesheim bereitet Eltern große Sorgen. Wie gefährlich der Schulweg für die Fahrschüler ist und was die Harzer Verkehrsbetriebe als Lösung vorschlagen.

Harzer Vater fürchtet: „Kommt unser Kind überhaupt sicher in der Grundschule Hessen an?“

Proppevoll fährt der Schulbus um 6.53 Uhr ab Zilly erst zur Sekundarschule Dardesheim und dann nach Hessen zur Grundschule.

Zilly. - Denny Büchner bringt seine Tochter mit einem mulmigen Gefühl morgens zur Bushaltestelle in Zilly. Zeichnet sich doch in dem Osterwiecker Ortsteil (Landkreis Harz) jeden Tag dasselbe Drama ab, beklagt er: „Der Schulbus trifft schon proppevoll mit den Sekundarschülern, die nach Dardesheim wollen, in Zilly ein. Dann müssen sich unsere Kleinen dort mit hineinquetschen, um zur Grundschule nach Hessen zu kommen.“ Ob seine sechsjährige Tochter dort heil ankommt, ist die größte Sorge für ihn – aus gutem Grund.