Pünktlich zum Start ins neue Schuljahr zeigt sich an der Grundschule „Aue-Fallstein“ in Hessen deutlich, woran es im Bildungswesen Sachsen-Anhalts wie in der Einheitsgemeinde Osterwieck mangelt: an Geld und an Fachkräften.

Loch in der Stadtkasse: Wachsender Investitionsbedarf an der Grundschule Hessen (Harzkreis)

Hier besteht dringend Investitionsbedarf: Der Spielplatz auf dem Gelände der Grundschule "Aue-Fallstein" in Hessen ist auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Zuletzt mussten zwei Spielgeräte entfernt werden, weil sie nicht mehr nutzbar waren.

Hessen. - Am morgigen Sonnabend steht der große Tag an für 30 Jungen und Mädchen aus Hessen, Dardesheim, Deersheim, Rohrsheim, Zilly und Veltheim: Die Abc-Schützen werden bei der Einschulungsfeier herzlich empfangen von der Grundschule „Aue-Fallstein“. Doch die Freude darüber, dass es genau 30 Schulanfänger gibt, hält sich bei Schulleitung und Eltern in Grenzen.