Unglück bei Maschinenbau Halberstadt GmbH Schwerer Arbeitsunfall im Harzkreis: Lkw-Fahrer unter Stahlteilen begraben - Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein schwerer Arbeitsunfall bei der Maschinenbau Halberstadt GmbH sorgt im Harzkreis für Entsetzen: Am Donnerstagmorgen hat ein 58 Jahre alter Mann dabei schwerste Verletzungen erlitten. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.