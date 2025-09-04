weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Unglück bei Maschinenbau Halberstadt GmbH Schwerer Arbeitsunfall im Harzkreis: Lkw-Fahrer unter Stahlteilen begraben - Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein schwerer Arbeitsunfall bei der Maschinenbau Halberstadt GmbH sorgt im Harzkreis für Entsetzen: Am Donnerstagmorgen hat ein 58 Jahre alter Mann dabei schwerste Verletzungen erlitten. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Von Dennis Lotzmann 04.09.2025, 13:15
Symbolbild: Daniel Karmann/dpa

Halberstadt. - Ein schwerer Arbeitsunfall hat am Donnerstagmorgen (4. September) Feuerwehr, Notärzte und Rettungsdienst in Halberstadt in Atem gehalten. Der Unglück ereignete sich auf dem Gelände der Maschinenbau Halberstadt GmbH.