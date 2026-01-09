weather schneefall
  4. Heimatgeschichte im Harz: Schwierige Spurensuche in der Halberstadt-Blankenburger Bahngeschichte

Heimatgeschichte im Harz Schwierige Spurensuche in der Halberstadt-Blankenburger Bahngeschichte

Dirk Endisch ist nicht nur ein Eisenbahnfan. Der in Halberstadt aufgewachsene und heute in Stendal lebende Autor und Verleger ist auch Historiker. Die Suche nach altem Quellenmaterial kennt er. Doch bei der Erforschung der Halberstadt-Blankenburger-Eisenbahngeschichte hatte er einige Hürden zu nehmen.

Von Sabine Scholz 09.01.2026, 14:30
Ein Blick wie auf eine Modelleisenbahnplatte: Die Lok Mammut passiert mit einem kurzen Personenzug am 13. Juni 1932 das Krockstein-Viadukt in Neuwerk. Das Motiv wurde eigens für den Eisenbahnfotografen Carl Bellingrodt arrangiert.
Ein Blick wie auf eine Modelleisenbahnplatte: Die Lok Mammut passiert mit einem kurzen Personenzug am 13. Juni 1932 das Krockstein-Viadukt in Neuwerk. Das Motiv wurde eigens für den Eisenbahnfotografen Carl Bellingrodt arrangiert. Foto: Verlag Endisch/Carl Bellingrodt

Halberstadt. - Einem speziellen Thema muss er sich nochmal widmen, sagt Dirk Endisch. Dabei hat der Historiker bereits vieles akribisch zusammengetragen, was es zur Eisenbahngeschichte im Harz zu berichten gibt.