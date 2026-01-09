EIL:
Heimatgeschichte im Harz Schwierige Spurensuche in der Halberstadt-Blankenburger Bahngeschichte
Dirk Endisch ist nicht nur ein Eisenbahnfan. Der in Halberstadt aufgewachsene und heute in Stendal lebende Autor und Verleger ist auch Historiker. Die Suche nach altem Quellenmaterial kennt er. Doch bei der Erforschung der Halberstadt-Blankenburger-Eisenbahngeschichte hatte er einige Hürden zu nehmen.
09.01.2026, 14:30
Halberstadt. - Einem speziellen Thema muss er sich nochmal widmen, sagt Dirk Endisch. Dabei hat der Historiker bereits vieles akribisch zusammengetragen, was es zur Eisenbahngeschichte im Harz zu berichten gibt.