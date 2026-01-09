Heimatgeschichte im Harz Schwierige Spurensuche in der Halberstadt-Blankenburger Bahngeschichte

Dirk Endisch ist nicht nur ein Eisenbahnfan. Der in Halberstadt aufgewachsene und heute in Stendal lebende Autor und Verleger ist auch Historiker. Die Suche nach altem Quellenmaterial kennt er. Doch bei der Erforschung der Halberstadt-Blankenburger-Eisenbahngeschichte hatte er einige Hürden zu nehmen.