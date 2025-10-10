Halberstadt liegt zu Füßen des Harzes, die Küsten sind weit weg. Auch einen Binnenhafen hat die traditionsreiche Stadt nicht - aber einen Shantychor. Doch ohne neue Mitglieder droht der Crew das Aus.

Halberstadt. - Sie sind eine Neugründung, sagt Gerhard Hoffmann und muss schmunzeln. Denn sooo neu sind sie gar nicht, die Shanty-Sänger in Halberstadt. Wobei allein schon der Fakt, dass es solch einen Chor in einer Stadt ohne Hafen gibt, manchen irritiert. Die Fangemeinde ist dennoch groß.