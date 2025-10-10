weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Seemannslieder im Harz: Halberstadts Shantychor sucht dringend Verstärkung

Singende Seeleute Seemannslieder mitten im Harz: Halberstadts Shantychor sucht dringend Verstärkung

Halberstadt liegt zu Füßen des Harzes, die Küsten sind weit weg. Auch einen Binnenhafen hat die traditionsreiche Stadt nicht - aber einen Shantychor. Doch ohne neue Mitglieder droht der Crew das Aus.

Von Sabine Scholz Aktualisiert: 11.10.2025, 12:06
Der Shantychor Halberstadt probt regelmäßig im Vereinszentrum des Burchardiklosters.
Der Shantychor Halberstadt probt regelmäßig im Vereinszentrum des Burchardiklosters. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Sie sind eine Neugründung, sagt Gerhard Hoffmann und muss schmunzeln. Denn sooo neu sind sie gar nicht, die Shanty-Sänger in Halberstadt. Wobei allein schon der Fakt, dass es solch einen Chor in einer Stadt ohne Hafen gibt, manchen irritiert. Die Fangemeinde ist dennoch groß.