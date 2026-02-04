weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  Jugendliche randalieren in Wohnhaus in Halberstadt - Anwohner fordern Schutz

"Wir fühlen uns bedroht" Jugendliche randalieren in Wohnhaus in Halberstadt: Anwohner fordern Schutz

Ständig Lärm und Müll vor der Haustür und unangenehme Gerüche im Garten. Das möchte niemand haben und die Bewohner der Kühlinger Straße 26 und 27 in Halberstadt auch nicht. Warum Besserung nur mittelfristig in Sicht ist.

Von Thomas Kügler Aktualisiert: 04.02.2026, 11:48
Der Eingangsbereich der Neubauten in der Kühlinger Straße in Halberstadt ist überdacht. Deswegen avancierten die Gebäude unfreiwillig zum Jugendtreffpunkt.
Halberstadt. - Schon seit langer Zeit fühlen sich die Bewohner der Kühlinger Straße 26 tagtäglich von Jugendlichen bedrängt und bedroht. Anfang Januar eskalierte die Situation, dann versprachen die Verantwortlichen Besserung. Doch so recht wollen die Bewohner nicht daran glauben.