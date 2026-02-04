"Wir fühlen uns bedroht" Jugendliche randalieren in Wohnhaus in Halberstadt: Anwohner fordern Schutz

Ständig Lärm und Müll vor der Haustür und unangenehme Gerüche im Garten. Das möchte niemand haben und die Bewohner der Kühlinger Straße 26 und 27 in Halberstadt auch nicht. Warum Besserung nur mittelfristig in Sicht ist.