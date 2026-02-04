weather bedeckt
  4. Tiergarten: Die linken Paten der Owambo-Ziege

Tiergarten Die linken Paten der Owambo-Ziege

Mit der Winterfütterung stellte „Die Linke“ Staßfurts einmal mehr die Bedeutung des Staßfurter Tiergartens in den Fokus.

Von Tobias Winkler 04.02.2026, 13:00
Angelika Flügel, Klaus Dieter Magenheimer und Michaela Behring (von vorne).
Angelika Flügel, Klaus Dieter Magenheimer und Michaela Behring (von vorne). Foto: Tobias Winkler

Staßfurt - Mit der Winterfütterung stellt die Stadtratsfraktion „Die Linke“ traditionell die Bedeutung des Staßfurter Tiergartens am Luisenplatz heraus. Viele Jahre war es ein Stachelschwein, für welches die politische Runde eine Tierpatenschaft übernahm – seit 2019 und damit im nunmehr achten Jahr unterstützt man den Tiergarten mit einer Patenschaft für eine Owambo-Ziege.