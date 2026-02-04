Mit der Winterfütterung stellte „Die Linke“ Staßfurts einmal mehr die Bedeutung des Staßfurter Tiergartens in den Fokus.

Staßfurt - Mit der Winterfütterung stellt die Stadtratsfraktion „Die Linke“ traditionell die Bedeutung des Staßfurter Tiergartens am Luisenplatz heraus. Viele Jahre war es ein Stachelschwein, für welches die politische Runde eine Tierpatenschaft übernahm – seit 2019 und damit im nunmehr achten Jahr unterstützt man den Tiergarten mit einer Patenschaft für eine Owambo-Ziege.