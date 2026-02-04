Flammen, Frost und ein Großeinsatz der Feuerwehr: In der Nacht zu Mittwoch, 4. Februar, brennt ein Zweifamilienhaus in Hasselburg. Über 100 Einsatzkräfte kämpfen bei eisigen Temperaturen gegen das Feuer – ein Kamerad wird verletzt.

Mit Video: Hausbrand in eisiger Nacht - Großaufgebot der Feuerwehr in Hasselburg

Feuer und über 100 Kräfte im Einsatz

Haus in Flammen: Feuerwehrkräfte kämpfen in Hasselburg in der eisigen Nacht gegen den Brand eines Zweifamilienhauses.

Hasselburg/Flechtingen - In der Nacht zu Mittwoch kam es in Hasselburg zu einem Brand eines Zweifamilienhauses. Gegen 1.58 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehren Flechtingen, Bülstringen, Calvörde und Behnsdorf alarmiert.