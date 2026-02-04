Feuer und über 100 Kräfte im Einsatz Mit Video: Hausbrand in eisiger Nacht - Großaufgebot der Feuerwehr in Hasselburg
Flammen, Frost und ein Großeinsatz der Feuerwehr: In der Nacht zu Mittwoch, 4. Februar, brennt ein Zweifamilienhaus in Hasselburg. Über 100 Einsatzkräfte kämpfen bei eisigen Temperaturen gegen das Feuer – ein Kamerad wird verletzt.
Aktualisiert: 04.02.2026, 12:59
Hasselburg/Flechtingen - In der Nacht zu Mittwoch kam es in Hasselburg zu einem Brand eines Zweifamilienhauses. Gegen 1.58 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehren Flechtingen, Bülstringen, Calvörde und Behnsdorf alarmiert.