Kreative Ferien in Haldensleben Ferienkinder werden zu Künstlern: Aus Wachs und Gips entstehen kleine Kunstwerke
Die Ferienkinder der Gebrüder-Alstein-Grundschule konnten sich im Jugendclub „Der Club“ beim Kerzen gießen und Gips bemalen kreativ austoben. Mit verschiedenen Formen und Farben konnten sie ihre ganz persönlichen Kunstwerke herstellen.
04.02.2026, 12:30
Haldensleben - Für die Ferienkinder der Gebrüder-Alstein-Grundschule in Haldensleben stand ein besonders kreativer Vormittag auf dem Programm. Im Jugendclub „Der Club“ konnten die Grundschüler ihrer Fantasie freien Lauf lassen: Sie gossen und bemalten Gipsfiguren und stellten ihre eigenen Kerzen her. Dafür standen verschiedene Silikonformen wie Sterne, Pyramiden oder Kugeln zur Auswahl.