Die Ferienkinder der Gebrüder-Alstein-Grundschule konnten sich im Jugendclub „Der Club“ beim Kerzen gießen und Gips bemalen kreativ austoben. Mit verschiedenen Formen und Farben konnten sie ihre ganz persönlichen Kunstwerke herstellen.

Ferienkinder werden zu Künstlern: Aus Wachs und Gips entstehen kleine Kunstwerke

Sophia (von links), Tim, Levin und Lars haben Kerzen im Jugendclub gegossen.

Haldensleben - Für die Ferienkinder der Gebrüder-Alstein-Grundschule in Haldensleben stand ein besonders kreativer Vormittag auf dem Programm. Im Jugendclub „Der Club“ konnten die Grundschüler ihrer Fantasie freien Lauf lassen: Sie gossen und bemalten Gipsfiguren und stellten ihre eigenen Kerzen her. Dafür standen verschiedene Silikonformen wie Sterne, Pyramiden oder Kugeln zur Auswahl.