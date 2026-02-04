weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Kreative Ferien in Haldensleben: Ferienkinder werden zu Künstlern: Aus Wachs und Gips entstehen kleine Kunstwerke

Kreative Ferien in Haldensleben Ferienkinder werden zu Künstlern: Aus Wachs und Gips entstehen kleine Kunstwerke

Die Ferienkinder der Gebrüder-Alstein-Grundschule konnten sich im Jugendclub „Der Club“ beim Kerzen gießen und Gips bemalen kreativ austoben. Mit verschiedenen Formen und Farben konnten sie ihre ganz persönlichen Kunstwerke herstellen.

Von Sophie-Charlott Weiß 04.02.2026, 12:30
Sophia (von links), Tim, Levin und Lars haben Kerzen im Jugendclub gegossen.
Sophia (von links), Tim, Levin und Lars haben Kerzen im Jugendclub gegossen. Foto: Sophie-Charlott Weiß

Haldensleben - Für die Ferienkinder der Gebrüder-Alstein-Grundschule in Haldensleben stand ein besonders kreativer Vormittag auf dem Programm. Im Jugendclub „Der Club“ konnten die Grundschüler ihrer Fantasie freien Lauf lassen: Sie gossen und bemalten Gipsfiguren und stellten ihre eigenen Kerzen her. Dafür standen verschiedene Silikonformen wie Sterne, Pyramiden oder Kugeln zur Auswahl.