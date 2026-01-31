Das Sinfoniekonzert der Harzer Sinfoniker am 30. Januar in Halberstadt bot den passenden Rahmen für eine besondere Würdigung. War das Konzert doch zugleich der 25-jährige Dienstjubiläum für Johannes Rieger. Womit der Chefdirigent überrascht wurde.

So ehren Halberstädter und der Harzkreis Musikdirektor Johannes Rieger

Nicht nur jede Menge Blumen gab es für Johannes Rieger am 30. Januar 2026 im Großen Haus Halberstadt des Harztheaters.

Halberstadt. - Vollbesetzte Ränge, stehender Applaus – das Publikum des Harztheaters zeigt in Halberstadt, wie sehr es die Harzer Sinfoniker und ihren Chefdirigent Johannes Rieger liebt. Der erlebt zudem eine filmische Überraschung und eine Ernennung.