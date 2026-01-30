„CCW – Mantau!“ Der Carneval-Club Wernigeröder Auerhähne lädt zu seinem neuen Programm ein, bei dem sich alles um die Liebe dreht. Was Besucher zum Prinzen-Trio, den Veranstaltungen und Tickets wissen müssen.

Karneval 2026 in Wernigerode: Ein königliches Trio im Zeichen der Liebe

Besonderheit beim Carneval-Club Wernigeröder Auerhähne: Zu den Partys des Vereins präsentiert sich ein Prinzen-Trio – Claudia Grossek und Kevin Steiner mit ihrer Tochter Ida.

Wernigerode. - Nein, sie hätte niemals erwartet, Prinzessin zu werden. Vielmehr weigerte sich die Wernigeröderin Claudia Grossek zehn Jahre lang gegen den Titel. Dass sie nun doch Krone und Samtkleid trägt, ist Beharrlichkeit zu verdanken. Und einem Casting.