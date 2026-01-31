Nach Jahrzehnten in der Idylle geht es in die Großstadt VBG verlässt Tangermünde zum Juli endgültig
Nach mehr als 30 Jahren verlässt die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft den Standort Storkau an der Elbe. Was der Grund für diese Entscheidung ist und wie es im Schloss weitergeht.
31.01.2026, 12:10
Storkau. - Vor 32 Jahren eröffnete die VBG, die Verwaltungsberufsgenossenschaft, auf dem großen Areal des Hotels Schloss Storkau ihre Weiterbildungsakademie. Die Tage an diesem Standort sind gezählt. Nach mehrfacher Ankündigung ist nun endgültig Schluss.