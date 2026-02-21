Er sollte schon im Sommer 2025 wieder sprudeln. Doch noch immer bietet der Brunnen am Breiten Tor ein trauriges Bild. Wird sich das je ändern? Warum jetzt Anlass zur Hoffnung besteht.

So hauchen Halberstädter einem verwaisten Brunnen mitten in der Stadt wieder Leben ein

Ein trauriges Bild bietet der einstige Brunnen am Breiten Tor in Halberstadt.

Halberstadt. - Inzwischen 15 Jahre dauert es nun schon, das Trauerspiel im Brunnen in der Grünanlage am Ende des Breiten Wegs in Halberstadt. Nun gibt es einen festen Termin, ab wann das Wasserspiel wieder Passanten erfreuen wird. Den 5. Juni 2026.