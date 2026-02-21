Nach dem geplanten Aus des Peter-Zincke-Seniorenpflegeheims in Magdeburg steht das Gebäude ab Juni leer. Eine Ratsfraktion fordert nun, die Immobilie für städtische Zwecke zu sichern – und bringt dafür eine überraschende Idee ins Spiel.

Zukunft des Peter-Zincke-Heims in Magdeburg: Überraschende Idee für neue Nutzung

Nach dem Aus des Seniorenpflegeheims

Das Seniorenpflegeheim "Peter Zincke" in Magdeburg-Sudenburg wird vom Träger Wohnen und Pflegen (Wup) zum 1. Juni 2026 aufgegeben.

Magdeburg. - Dass Magdeburgs größter Anbieter von Alten- und Pflegeheimplätzen, die Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH (Wup), das Heim „Peter Zincke“ in Sudenburg aufgeben wird, hatte für Aufsehen gesorgt. Nun gibt es eine erste Idee, das ab Juni leerstehende Objekt anderweitig aber auch für soziale Zwecke, zu nutzen. Doch der Vorschlag birgt Sprengstoff.