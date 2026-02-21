Idee könnte zum Erfolg führen Neue Hoffnung für Magdeburgs Hermann-Gieseler-Halle
Was wird aus der Hermann-Gieseler-Halle in Magdeburg? Nachdem mehrere Versuche eines Verkaufs fehlgeschlagen sind, gibt es nun wieder einen Hoffnungsschimmer für den Ort, an dem der SCM einst große Erfolge gefeiert hat.
Magdeburg. - Sie steht seit gut eineinhalb Jahren leer. Der Versuch, sie zu verkaufen, ist gescheitert - zum wiederholten Mal. Noch immer ist unklar, was aus der traditionsreichen Hermann-Gieseler-Halle in Magdeburg wird. Nun kommt eine neue Idee ins Spiel, die durchaus Chancen auf Erfolg haben könnte.