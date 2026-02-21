Was wird aus der Hermann-Gieseler-Halle in Magdeburg? Nachdem mehrere Versuche eines Verkaufs fehlgeschlagen sind, gibt es nun wieder einen Hoffnungsschimmer für den Ort, an dem der SCM einst große Erfolge gefeiert hat.

Als Sportstätte dient die Hermann-Gieseler-Halle in Magdeburg nun schon seit gut eineinhalb Jahren nicht mehr. Sie steht leer. Nun gibt es eine neue Idee.

Magdeburg. - Sie steht seit gut eineinhalb Jahren leer. Der Versuch, sie zu verkaufen, ist gescheitert - zum wiederholten Mal. Noch immer ist unklar, was aus der traditionsreichen Hermann-Gieseler-Halle in Magdeburg wird. Nun kommt eine neue Idee ins Spiel, die durchaus Chancen auf Erfolg haben könnte.