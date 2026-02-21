weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Eine Gruppe besonders betroffen Engpass bei Blutkonserven ist überwunden - doch Blutspenden in Deutschland gehen weiter zurück

Blut wird täglich gebraucht – doch immer weniger Menschen spenden. Obwohl es aktuell keinen Engpass gibt, warnen Experten vor einem dauerhaften Problem. Wie ist die Lage im Jerichower Land?

Von Louis Hantelmann 21.02.2026, 07:07
Fabian Rau nimmt Maximilian Gast (r.) und Marc Huth Blut ab. Beide spenden regelmäßig in Parey.
Fabian Rau nimmt Maximilian Gast (r.) und Marc Huth Blut ab. Beide spenden regelmäßig in Parey. Foto: Louis Hantelmann

Parey. - Vorerst gibt das Deutsche Rote Kreuz Entwarnung, der Engpass bei den Blutkonserven im Land ist beendet. Aber der Mangel an Reserven und die sinkende Spendenbereitschaft bleiben ein ernstes und anhaltendes Problem – und das in ganz Deutschland.