Eine Gruppe besonders betroffen Engpass bei Blutkonserven ist überwunden - doch Blutspenden in Deutschland gehen weiter zurück

Blut wird täglich gebraucht – doch immer weniger Menschen spenden. Obwohl es aktuell keinen Engpass gibt, warnen Experten vor einem dauerhaften Problem. Wie ist die Lage im Jerichower Land?