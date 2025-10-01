Benefizaktion im Harz So hilft eine Halberstädterin an Krebs erkrankten Frauen
Nur ein Lächeln als Bezahlung zu akzeptieren, das ist eigentlich in Beautysalons nicht üblich. In Halberstadt aber geht das - zumindest für eine von Krebs betroffene Frau. Was hinter der Aktion steckt und wie man sich bewerben kann.
01.10.2025, 14:00
Halberstadt. - Sie ist nicht nur eine taffe Geschäftsfrau, die Halberstädterin Katharina Neuber. Sie hat auch eine ausgeprägte soziale Ader. Mit „pay with a smile“ beteiligt sie sich am Brustkrebs-Aktionsmonat und bietet etwas Besonderes: Eine Augenbrauen-Rekonstruktion.