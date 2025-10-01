Benefizaktion im Harz So hilft eine Halberstädterin an Krebs erkrankten Frauen

Nur ein Lächeln als Bezahlung zu akzeptieren, das ist eigentlich in Beautysalons nicht üblich. In Halberstadt aber geht das - zumindest für eine von Krebs betroffene Frau. Was hinter der Aktion steckt und wie man sich bewerben kann.