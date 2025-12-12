Windpark im Wald: Der Stadtrat Seehausen wird die Einwohner fragen, bevor er eine Grundsatzentscheidung trifft. Die Umfrage ist aber nicht unumstritten.

Die Bürgerumfrage kommt - Stadtrat Seehausen lässt Einwohner beim Windpark im Stadtwald mitreden

Kommt der Windpark im Stadtwald Seehausen (Altmark)? Dazu werden nun erst mal die Bürger befragt.

Seehausen. - Zehn Ja-Stimmen für die Bürgerumfrage, zwei Enthaltungen – der Stadtrat Seehausen (Altmark) hat sich klar dafür entschieden, die Einwohner nach ihrer Meinung zu befragen, bevor er weitere Schritte in puncto Windpark im Stadtwald einleitet. Knapp 20 Bürger, teils aus Osterburg, waren in den Ratssaal gekommen.