Oschersleben - Dass es im Winter früher dunkel wird, dürfte die Kinder in Oschersleben wohl zumindest am Sonnabend, 16. Dezember, nicht stören. Denn dann kommt mit dem traditionellen Taschenlampenrundgang ein abenteuerliches Erlebnis auf die Kinder der Region zu. Und das komplett kostenlos.

„Kommt mit uns auf einen Rundgang durch das Tiergehege im Wiesenpark und entdeckt unsere tierischen Bewohner im Schein eurer Taschenlampe“, laden die Organisatoren ein. Veranstaltet wird die tierische Tour im Zuge des lebendigen Adventskalenders und wird von der Tourist-Information in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Tiergeheges im Wiesenpark durchgeführt.

Anmeldung, Kosten und Ablauf: Mitarbeiter beantworten Fragen

Eine Anmeldung sei dafür nicht nötig und sei in der Vergangenheit stets auf reges Interesse gestoßen. „In den vergangenen Jahren konnten wir zwischen 50 und 100 Gäste begrüßen“, sagt Jana Krause vom Stadtmarketing. Etwa zwei Stunden sind insgesamt für die Veranstaltung angedacht, die wie ein Rundgang angelegt ist. Bei Fragen zu den Tieren könne sich am Rundgangabend an einen der Mitarbeiter vor Ort gewendet werden.

Auf die Besucher warten neben tierischen Erlebnissen im Dunkeln aber noch weitere Besonderheiten. „Bei Grillwurst und Pommes sowie einem heißen Getränk wollen wir gemeinsam einen gemütlichen Spätnachmittag miteinander verbringen“, heißt es weiter. Los geht es um 16.30 Uhr am Pferdestall im Tiergehege. „Bitte vergesst nicht eure Taschenlampe“, erinnert die Tourismusbeauftragte. Als Ehrengast wird am Abend zudem noch der Weihnachtsmann auf seiner Kutsche begrüßt.