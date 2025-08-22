Sieben Kirchen in Halberstadt bieten am 30. August zur Nacht der Kirchen musikalische Kostproben, Lesungen und anderes mehr. Auch der Dom beteiligt sich - mit einer ungewöhnlichen Nähe zu einem Kunstwerk.

So kann man bedeutendem Kunstwerk im Halberstädter Dom ganz nah kommen

Detail der Triumphkreuzgruppe im Halberstädter Dom: Adam trägt das Kreuz Christi, er erwacht aus dem Todesschlaf.

Halberstadt. - Man kommt nicht ran. Es hängt in luftiger Höhe über dem Lettner, der den Hohen Chor vom Langhaus des Halberstädter Doms trennt. Doch zur Nacht der Kirchen am 30. August kann man die berühmte Triumphkreuzgruppe en détail sehen - ohne auf eine Leiter zu klettern.